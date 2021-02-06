Идеальное предложение для всех, кто не имеет планов на День влюбленных и хочет отомстить бывшим возлюбленным. Назвать таракана именем экс-партнера – отличный способ успокоить внутреннее желание справедливости, не нанося реального вреда.

Зоопарк Эль-Пасо, что в Техасе, США, обьявил о начале традиционной акции ко Дню святого Валентина. Вместо романтических и сентиментальных мероприятий, они придумали более прагматичную и даже циничную идею, и предлагают всем желающим назвать тараканов именами свои прежних. Это может быть не только ваша экс-любовь, но и придирчивый руководитель на работе, навязчивый знакомый и любой, кому вы хотели бы "насолить".

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13 и 14 февраля замороженных тараканов с именами "обидчиков" скормят рептилиям и птицам. Этот процесс в прямом эфире будут транслировать на фейсбук-странице зоопарка.

Работники зоопарка сообщают, что они регулярно подкармливают насекомоядных тараканами, ведь в естественной среде это их привычный рацион. Чтобы сделать этот процесс этичным, тараканов предварительно замораживают.

Как принять участие в акции

Если вы хотите назвать таракана именем неприятного вам человека, нужно заполнить форму на сайте зоопарка. Заявки принимаются до 12 февраля включительно. Это абсолютно бесплатно, однако по желанию можно сделать благотворительный взнос.

Собранные средства пойдут на улучшение условий жизни животных. Чтобы мотивировать людей оставлять пожертвования, работники предлагают еще одну аттракцию. За каждую тысячу долларов, которую удастся собрать, директор и другие члены штата зоопарка будут сьедать таракана.