Ідеальна пропозиція для усіх, хто не має планів на День закоханих і хоче помститися колишнім коханим. Назвати таргана іменем експартнера – чудовий спосіб заспокоїти внутрішнє бажання справедливості, не завдаючи реальної шкоди.

Зоопарк Ель-Пасо, що у Техасі, США, оголосив про початок традиційної акції до Дня святого Валентина. Замість романтичних та сентиментальних заходів, вони вигадали більш прагматичну та навіть цинічну ідею, і пропонують усім охочим назвати тарганів іменами свої колишніх. Це може бути не лише ваше екскохання, а й прискіпливий керівник на роботі, нав'язливий знайомий та будь-хто, кому ви хотіли б "насолити".

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13 та 14 лютого заморожених тарганів з іменами "кривдників" згодують рептиліям та птахам. Цей процес у прямому ефірі транслюватимуть на фейсбук-сторінці зоопарку.

Працівники зоопарку повідомляють, що вони регулярно підгодовують комахоїдних тарганами, адже у природному середовищі це їх звичний раціон. Щоб зробити цей процес етичним, тарганів попередньо заморожують.

Як взяти участь в акції

Якщо ви хочете назвати таргана іменем неприємної вам людини, потрібно заповнити форму на сайті зоопарку. Заявки приймаються до 12 лютого включно. Це абсолютно безкоштовно, проте за бажанням можна зробити благодійний внесок.

Зібрані кошти підуть на покращення умов життя тварин. Щоб заохотити людей залишати пожертви, працівники пропонують ще одну атракцію. За кожну тисячу доларів, яку вдасться зібрати, директор та інші члени штату зоопарку з'їдатимуть таргана.