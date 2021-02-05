Чоловіка з Маямі пограбували жінки, з якими він познайомився напередодні. Вони вкрали у нього дорогий годинник, проте набагато більше його засмутила втрата пам'ятних іграшок.

Джерело: Local 10

Вітас Чансао разом зі своїм другом відпочивали в одному з ресторанів Маямі, коли до них підійшли 2 жінки та запропонували познайомитися. Вони провели вечір у місті, а пізніше пішли додому до Вітаса.

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За словами чоловіка, усе було "дуже приємно та невимушено", аж поки жінки не підсипали йому якихось наркотичних речових у напій. Щоправда, він зрозумів це вже тоді, коли прокинувся наступного дня.

Виявилося, що нові подруги пограбували Вітаса. З його квартири зник годинник Rolex та 2 іграшкових мавпочки. Попри те, що його годинник коштував 125 тисяч доларів (3,4 мільйона гривень), він не так засмутився його втраті, як втраті іграшок. Одну з них йому подарувала колишня кохана дівчина, а інша була у його родині більше, ніж 20 років.



Вітас Чансао / Скриншот сюжету Local 10

Вітас каже, що купити новий годинник – не проблема, а ось його мавпочок не замінити нічим. Чоловік вирішив, що заплатить 5 тисяч доларів (майже 140 тисяч гривень) тому, хто поверне йому улюблені іграшки.



Іграшки, які Вітас прагне повернути / Фото Local 10