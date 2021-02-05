5000 долларов за обезьянок: американец заплатит вознаграждение за возвращение украденных игрушек
Мужчину из Майами ограбили женщины, с которыми он познакомился накануне. Они украли у него дорогие часы, однако гораздо больше его расстроила потеря памятных игрушек.
Источник: Local 10
Витас Чансао вместе со своим другом отдыхали в одном из ресторанов Майами, когда к ним подошли 2 женщины и предложили познакомиться. Они провели вечер в городе, а позже пошли к Витасу домой.
Читайте также Распугивают наркоторговцев: неаполитанская мафия запретила "скорым" использовать сирены
По словам мужчины, все было "очень приятно и непринужденно", пока женщины не подсыпали ему какие-то наркотические вещества в напиток. Правда, он понял это уже тогда, когда проснулся на следующий день.
Оказалось, что новые подруги ограбили Витаса. С его квартиры исчезли часы Rolex и 2 игрушечных обезьянки. Несмотря на то, что его часы стоят 125 тысяч долларов (3,4 миллиона гривен), он не так расстроился их потере, как потере игрушек. Одну из них ему подарила бывшая любимая девушка, а другая была в его семье более 20 лет.
Витас Чансао / Скриншот сюжета Local 10
Витас говорит, что купить новые часы – не проблема, а вот его обезьянок не заменить ничем. Мужчина решил, что заплатит 5 тысяч долларов (почти 140 тысяч гривен) тому, кто вернет ему любимые игрушки.
Игрушки, которые Витас хочет вернуть / Фото Local 10
Поделиться новостью
-
Искусственный интеллект в виртуальном казино: для чего его используют23 января , 18:00
-
Хит группы Queen признан лучшей песней для поднятия настроения во время пандемии: рейтинг ТОП-104 февраля , 17:13
-
Apple представил новый фильм к китайскому Новому году полностью снятый на iPhone 12 Pro Max29 января , 21:16