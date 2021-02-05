Мужчину из Майами ограбили женщины, с которыми он познакомился накануне. Они украли у него дорогие часы, однако гораздо больше его расстроила потеря памятных игрушек.

Источник: Local 10

Витас Чансао вместе со своим другом отдыхали в одном из ресторанов Майами, когда к ним подошли 2 женщины и предложили познакомиться. Они провели вечер в городе, а позже пошли к Витасу домой.

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По словам мужчины, все было "очень приятно и непринужденно", пока женщины не подсыпали ему какие-то наркотические вещества в напиток. Правда, он понял это уже тогда, когда проснулся на следующий день.

Оказалось, что новые подруги ограбили Витаса. С его квартиры исчезли часы Rolex и 2 игрушечных обезьянки. Несмотря на то, что его часы стоят 125 тысяч долларов (3,4 миллиона гривен), он не так расстроился их потере, как потере игрушек. Одну из них ему подарила бывшая любимая девушка, а другая была в его семье более 20 лет.



Витас Чансао / Скриншот сюжета Local 10

Витас говорит, что купить новые часы – не проблема, а вот его обезьянок не заменить ничем. Мужчина решил, что заплатит 5 тысяч долларов (почти 140 тысяч гривен) тому, кто вернет ему любимые игрушки.



Игрушки, которые Витас хочет вернуть / Фото Local 10