Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии: забавная подборка
Источник:24 канал
В эпоху интернета новые поколения уже с рождения растут с компьютерами и смартфонами. В то время как пожилые люди все еще только начинают встречаться с их использованием.
От селфи до использования социальных сетей – пользователи сетей часто делятся моментами, когда их родители, бабушки и дедушки чего-то не понимали. Иногда видеть их борьбу со современными технологиями может быть довольно смешно.
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Замечательно, что старики у нас есть, и это замечательно, когда они пытаются осваивать компьютер и социальные сети. Хотя и интересно бывает за ними наблюдать, задачей современной молодежи является научить и показать, что те, кого мы считаем мудрее нас, делают что-то не так.
Бабушка и ее новый автоматический миксер
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Дедушка зашел в кабинку, которая автоматически делала фотографии на паспорт, но нажал не ту кнопку.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Бабушка с дедушкой ждут друг друга в торговом центре возле дерева, как договаривались
Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж
Подарил папе Kindle. Он использует его как закладку для книг.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Дедушка решил удалить свой аккаунт в "Фейсбуке".
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Бабушкина любимая статуэтка Иисуса. (Люк Скайуокер из "Звездных войн").
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Мама любит нажимать непонятные кнопки в авто.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Дедушка подсветил папе экран планшета, чтобы тому легче было искать рецепт в книжке.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Работаю водителем Uber. Бабушка подарила мне на Новый год дневник с запиской: "Пригодится для твоих заказов!"
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Долго искал мою линзу "рыбий глаз". Оказалось, бабушка решила, что это прищепка.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Дедушка пишет мне сообщение: "Нашел у тебя в буфете ореховую смесь – редкая гадость!"
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Бабушка: Давай сфотографируемся!
Я: Давай! (Переключаю телефон на фронтальную камеру.)
Бабушка: Ой, какая хорошая фотография, это где мы с тобой сфотографировались?
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Мы объясняем швейцарскому пенсионеру, которого попросили нас сфотографировать, что он закрыл пальцем объектив камеры.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
Бабушка завела аккаунт в "Фейсбуке" и первым делом прислала мне такое сообщение.
Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей
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