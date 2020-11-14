За пределами нашей Солнечной системы, среди миллиардов звезд и экзопланет, вращающихся вокруг них, скрывается совсем другой вид Млечного Пути. "Галактика ужаса" от NASA предлагает посетить новые миры, обнаруженные в нашей Галактике.

NASA приглашает совершить экскурсию по самым ужасающим и головокружительным местам в нашей Галактике и за ее пределами. После посещения этих ужасных миров вы, возможно, никогда больше не захотите покидать Землю.

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Коллекция была создана не просто благодаря творческому вдохновению художников. К разработке хоррор-постеров также был вовлечен офис программы исследования экзопланет NASA, который находится в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, с участием астрофизиков.

Одна из вещей, которую я действительно люблю в работе с этими плакатами, заключается в том, что если вы потратите некоторое время на изучение искусства, а потом, возможно, поймете немного больше о каждой из этих тем, вы увидите, что художники много думали о выборе, который они сделали, чтобы выделить науку,

– делится впечатлениями Джейсон Роудс, астрофизик JPL, который консультировал проект.

Темная материя

"Что-то странное и загадочное ползет по космосу. Ученые называют это темной материей. Она разбросана в замысловатой паутине, образующей скелет нашей Вселенной."

Галактическое кладбище

"Эта пугающая галактика таинственным образом перестала образовывать звезды всего через несколько миллиардов лет после Большого взрыва! Она превратилась в космическое кладбище, освещенное красным светом угасающих звезд."

Гамма-вурдалаки

"В глубинах Вселенной ядра двух коллапсирующих звезд сливаются, образуя вспышку наиболее смертоносной и мощной формы света – гамма-лучей. Эти лучи светят в миллион триллионов раз ярче Солнца."

Вспышки ярости

"AU Microscopii – одна из самых молодых планетных систем, которые когда-либо исследовались! Эта дьявольская молодая звезда удерживает планету AU Mic B внутри диска призрачной пыли и терзает ее смертоносными вспышками рентгеновских лучей и другого излучения."

Зомби-миры

"Эти обреченные миры были одними из первых, которые были обнаружены на орбите звезды, известной как пульсар. Планеты-пульсары, такие как Полтергейст и соседи Фобор и Драугр, постоянно подвергаются радиации."

Дождь ужаса

"Погода на HD 189733 b смертельна. Завывающий ветер отбрасывает штормовое стекло в сторону на скорости 2 км / с (5400 миль в час), раскачивая все по спирали. Это смерть от миллиона порезов на этой экзопланете-слэшере!"

Плакаты коллекции, которая периодически пополняется, можно скачать по ссылке.