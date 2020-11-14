За межами нашої Сонячної системи, серед мільярдів зірок і екзопланет, що обертаються навколо них, ховається зовсім інший вигляд Чумацького Шляху. "Галактика жахів" від NASA пропонує відвідати нові світи, виявлені в нашій Галактиці.

NASA запрошує здійснити екскурсію по найбільш страхітливих і запаморочливих місцях в нашій Галактиці та за її межами. Після відвідування цих жахливих світів ви, можливо, ніколи більше не захочете залишати Землю.

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Колекція була створена не просто завдяки творчому натхненню художників. До розробки хоррор-постерів також був залучений офіс програми дослідження екзопланет NASA, що розташований в Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, за участю астрофізиків.

Одна з речей, яку я дійсно люблю в роботі з цими плакатами, полягає в тому, що якщо ви витратите деякий час на вивчення мистецтва, а потім, можливо, зрозумієте трохи більше про кожну з цих тем, ви побачите, що художники багато думали про вибір, який вони зробили, щоб виділити науку,

– ділиться враженнями Джейсон Роудс, астрофізик JPL, який консультував проект.

Темна матерія

"Щось дивне і загадкове повзе по космосу. Вчені називають це темною матерією. Вона розкидана в хитромудрій павутині, що утворює скелет нашого Всесвіту."

Галактичний цвинтар

"Ця лякаюча галактика таємничим чином перестала утворювати зірки всього через кілька мільярдів років після Великого вибуху! Вона перетворилася на космічний цвинтар, освітлений червоним світлом згасаючих зірок."

Гамма-вурдалаки

"У глибинах Всесвіту ядра двох колапсуючих зірок зливаються, утворюючи спалах найбільш смертоносної і потужної форми світла – гамма-променів. Ці промені світять в мільйон трильйонів разів яскравіше за Сонце."

Спалахи люті

"AU Microscopii – одна з наймолодших планетних систем, які коли-небудь досліджувались! Ця диявольська молода зірка утримує планету AU Mic B всередині диску примарного пилу і терзає її смертоносними спалахами рентгенівських променів та іншого випромінювання."

Зомбі-світи

"Ці приречені світи були одними з перших, які були виявлені на орбіті зірки, відомої як пульсар. Планети-пульсари, такі як Полтергейст і сусіди Фобор і Драугр, постійно піддаються радіації."

Дощ жаху

"Погода на HD 189733 b смертельна. Завиваючий вітер відкидає штурмове скло в сторону на швидкості 2 км / с (5400 миль на годину), розгойдуючи все по спіралі. Це смерть від мільйона порізів на цій екзопланеті-слешері!"

Плакати колекції, яка періодично поповнюється, можна завантажити безкоштовно за посиланням.