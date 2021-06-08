"Наруто" и "Ван Пис": нейросети показали, какими были бы герои аниме в реальной жизни

8 июня 2021 , 10:35
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Источник:

инстаграм artbreeder_anime

Мультфильмы аниме уже давно стали популярными не только в Японии, но и во всем мире. Они отличаются особым стилем рисовки, который не спутаешь ни с чем другим. Однако, его сложно назвать реалистичным. Именно поэтому фанатам этих мультиков было бы интересно посмотреть, как выглядели бы любимые персонажи в реальной жизни.

Это стало реальным благодаря Шеноа Леви, который с помощью нейросети создал реалистичные изображения самых популярных персонажей аниме. Для этого он использовал программу под названием Artbreeder. Предлагаем вам посмотреть лучшие работы.

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Герои "Ван Пис"

Герои "Наруто"

Герои "Евангелион"

Герои "Жемчуг Дракона"

Герои Hunter × Hunter

Герои "Блич"

Герои "Аватар: Легенда об Аанге"

Герои "Невероятные приключения Джоджо"

Хаул, "Ходячий замок Хаула"

Ято, "Бездомный Бог"

Всемогущий, "Моя геройская академия"

Всемогущий без силы, "Моя геройская академия"

Леорио, Hunter × Hunter

Азула, "Аватар: Легенда об Аанге"

Эрен Йегер "Атака титанов"

Эйджиро Киришима "Моя геройская академия"

Тенья Иида, "Моя геройская академия"

Рой Мустанг, "Стальной алхимик"

Сайтама, "Ванпанчмен"

Эдвард Элрик, "Стальной алхимик"

Шото Тодороки, "Моя геройская академия"

Автор: Софія Гусєва