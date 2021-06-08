"Наруто" и "Ван Пис": нейросети показали, какими были бы герои аниме в реальной жизни

10:35

Мультфильмы аниме уже давно стали популярными не только в Японии, но и во всем мире. Они отличаются особым стилем рисовки, который не спутаешь ни с чем другим. Однако, его сложно назвать реалистичным. Именно поэтому фанатам этих мультиков было бы интересно посмотреть, как выглядели бы любимые персонажи в реальной жизни.