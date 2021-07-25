В Google Chrome появилась скрытая игра, посвященная Олимпиаде: как ее найти

Специально к Олимпийским играм-2020 разработчики Google несколько видоизменили скрытую игру Dinosaur Game, в которую может сыграть каждый пользователь браузера Chrome. Сейчас динозаврик имеет уникальную возможность принять участие в Олимпийских соревнованиях.

Dinosaur Game – браузерная игра, доступная в Google Chrome с 2014 года. В стандартной версии динозавр проходит своеобразную полосу препятствий, перепрыгивая через кактусы и уклоняясь от птиц. Однако сейчас пользователи могут перенести его на Олимпийские игры-2020.

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Как включить Dinosaur Game, посвященную Олимпиаде

Прежде всего необходимо открыть стандартную версию игру, введя в адресную строку текст chrome://dino. Это можно сделать даже без доступа к интернету в компьютерной и мобильной версии браузера Google Chrome. После этого появится стартовый экран игры.



Начало игры / Скриншот

Чтобы начать игру, нужно нажать пробел в компьютерной версии или нажать на динозавра в мобильной. Когда динозавр побежит, необходимо будет перепрыгнуть несколько кактусов с помощью пробела. Но когда на экране появится олимпийский факел, перепрыгивать его не нужно – надо бежать прямо на него.



Чтобы оказаться на Олимпийских играх, нужно столкнуться с факелом / Скриншот

Динозавр сразу же перенесется на Олимпийские соревнования. Вид спорта выбирается случайным образом. Это может быть плавание, верховая езда, серфинг и прочее. Механика игры при этом не меняется – динозавру так же нужно прыгать и пригибаться, чтобы обойти препятствия.



Разные виды спорта в Dinosaur Game / Скриншоты

После столкновения с препятствием продолжится то же испытание. Чтобы изменить вид спорта, нужно обновить страницу или еще раз ввести chrome://dino в адресную строку и снова столкнуться с факелом.

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