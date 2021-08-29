Ее работы настолько реалистичны, что их действительно хочется попробовать. Сладости, выпечка, мясные блюда – крючку рукодельницы подвластно практически все. Свои работы она публикует в инстаграме, а для тех, кто хотел бы попробовать создать нечто подобное, Нормалинн предлагает специальные шаблоны на сайте Etsy.

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Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных произведений художницы. Осторожно, от просмотра вы можете захотеть есть!

#1

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#2

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#3

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#4

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#5

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#6

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#7

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#8

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#9

Вязаная еда Нормалинн Аблао

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#10

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#11

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#12

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#13

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#14

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#15

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#16

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#17

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#18

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#19

Вязаная еда Нормалинн Аблао

#20

Вязаная еда Нормалинн Аблао

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