Ее работы настолько реалистичны, что их действительно хочется попробовать. Сладости, выпечка, мясные блюда – крючку рукодельницы подвластно практически все. Свои работы она публикует в инстаграме, а для тех, кто хотел бы попробовать создать нечто подобное, Нормалинн предлагает специальные шаблоны на сайте Etsy.
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Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных произведений художницы. Осторожно, от просмотра вы можете захотеть есть!
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