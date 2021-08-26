Сочетаясь вместе, они создают совершенно новые и порой бессмысленные головоломки, которые способны подпитать воображение. По словам Дойла, его скульптуры являются свидетельством силы речи.

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Скульптуры связаны с содержанием книги

Как пишет The Guardian, его творчество берет свои корни из детства. Когда Дойл был маленьким, его няня читала с ним газеты горизонтально поперек колонок, а не вниз. Так рождались нелепые сочетания. Такая игра со словами вдохновила художника на создание книжных скульптур.

Книжная скульптура / Фото Стивена Дойла

Сейчас он вырезает случайные строки и объединяет их в графические формы, позволяя словам выходить за пределы страниц. Часто скульптуры, в которые трансформируются тексты, связаны с содержанием самой книги.

Строки текста начинаются с середины предложения или там, где оборвался последний такт. Каждая строка-прекрасный тонкий кирпич, который бессмысленен вне контекста. Реконфигурация этих строк создает произвольные ассоциации, сопоставления, которые сбивают с толку или же захватывают. Подобно конкретной поэзии, я могу использовать язык для визуализации формы и создания головоломок,

- объясняет Дойл My My Met.



Скульптуры выходят за пределы книг / Фото Стивена Дойла

Символ силы речи

По словам художника, некоторые его друзья шокированы тем, что он уничтожает книги, но он не соглашается с таким утверждением. Дойл воспринимает их, как символы силы речи и воображения, которые приобретают физическую форму и способны отбрасывать тень.

Для меня отбрасывание тени – это свидетельство реальности. Это мое убеждение в том, что идея не просто существует в эфире, но издает шум, когда падает на стол,

– отмечает он.

Но прежде чем сделать книгу полотном для своего творчества, каждую из них Дойл перечитывает.

Скульптуры содержат в себе случайные тексты / Фото Стивена Дойла



Часто тексты имеют бессмысленное содержание / Фото Стивена Дойла



Формы скульптуры часто вдохновлены содержанием книги / Фото Стивена Дойла

Книжные скульптуры являются символом силы речи / Фото Стивена Дойла

Скульптуры в книгах подпитывают воображение / Фото Стивена Дойла



Такая игра в слова происходит еще с детства Дойла / Фото Стивена Дойла



Дойл вырезает со страниц случайные фразы / Фото Стивена Дойла



Дойл визуализирует речь / Фото Стивена Дойла

Танк, вырезанный из книги / Фото Стивена Дойла

Скульптура, которая пронизывает книгу / Фото Стивена Дойла