Сочетаясь вместе, они создают совершенно новые и порой бессмысленные головоломки, которые способны подпитать воображение. По словам Дойла, его скульптуры являются свидетельством силы речи.
Читайте также Стоя на руках: серфингист выполняет невероятные трюки на доске – увлекательные видео
Скульптуры связаны с содержанием книги
Как пишет The Guardian, его творчество берет свои корни из детства. Когда Дойл был маленьким, его няня читала с ним газеты горизонтально поперек колонок, а не вниз. Так рождались нелепые сочетания. Такая игра со словами вдохновила художника на создание книжных скульптур.
Книжная скульптура / Фото Стивена Дойла
Сейчас он вырезает случайные строки и объединяет их в графические формы, позволяя словам выходить за пределы страниц. Часто скульптуры, в которые трансформируются тексты, связаны с содержанием самой книги.
Строки текста начинаются с середины предложения или там, где оборвался последний такт. Каждая строка-прекрасный тонкий кирпич, который бессмысленен вне контекста. Реконфигурация этих строк создает произвольные ассоциации, сопоставления, которые сбивают с толку или же захватывают. Подобно конкретной поэзии, я могу использовать язык для визуализации формы и создания головоломок,
- объясняет Дойл My My Met.
Скульптуры выходят за пределы книг / Фото Стивена Дойла
Символ силы речи
По словам художника, некоторые его друзья шокированы тем, что он уничтожает книги, но он не соглашается с таким утверждением. Дойл воспринимает их, как символы силы речи и воображения, которые приобретают физическую форму и способны отбрасывать тень.
Для меня отбрасывание тени – это свидетельство реальности. Это мое убеждение в том, что идея не просто существует в эфире, но издает шум, когда падает на стол,
– отмечает он.
Но прежде чем сделать книгу полотном для своего творчества, каждую из них Дойл перечитывает.
Скульптуры содержат в себе случайные тексты / Фото Стивена Дойла
Часто тексты имеют бессмысленное содержание / Фото Стивена Дойла
Формы скульптуры часто вдохновлены содержанием книги / Фото Стивена Дойла
Книжные скульптуры являются символом силы речи / Фото Стивена Дойла
Скульптуры в книгах подпитывают воображение / Фото Стивена Дойла
Такая игра в слова происходит еще с детства Дойла / Фото Стивена Дойла
Дойл вырезает со страниц случайные фразы / Фото Стивена Дойла
Дойл визуализирует речь / Фото Стивена Дойла
Танк, вырезанный из книги / Фото Стивена Дойла
Скульптура, которая пронизывает книгу / Фото Стивена Дойла