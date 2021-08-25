Больше всего Тейлор Джозеф известен своей стойкой на руках. В таком положении ему удается удержать баланс на доске посреди беспокойных океанских волн. Мужчина может продержаться так до 15 секунд.

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Выполнять свой фирменный трюк серфингист начинает, стоя на ногах. Затем от быстро приседает, ставит на доску руки и поднимает ноги вверх.

Тейлор рассказал, что занимается серфингом около 4 лет, и 3 из них ему понадобилось на то, чтобы научиться в совершенстве стоять на руках посреди океана. Сначала он выполнял этот трюк на скейтборде, а затем перешел на серф.



Тейлор Джозеф выполняет впечатляющие трюки / Фото из инстаграма handstandsurfer

Чтобы достичь того, что он умеет сейчас, мужчине пришлось много тренироваться. Развить координацию и баланс ему помогли упражнения с собственным весом и йога.

Серфинг в стойке на руках – это экстремальная задача для силы и равновесия. Руки устают быстрее чем ноги, поэтому я не могу заниматься этим слишком много. С годами я научился сохранять энергию, чтобы делать больше стоек на руках за одну серфинг-сессию,

– рассказал Тейлор Джозеф.

Пользователи сети восхищаются физической подготовкой Тейлора и оставляют под его фото и видео много комментариев:

"Этот парень не с нашей планеты. Невероятно";

"Ему нужно на Олимпийские игры. Он точно выиграет золотую медаль";

"Серьезно, как ты это делаешь?";

"Как такое возможно?";

"Это легендарно".

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