Поєднуючись разом, вони створюють абсолютно нові і часом безглузді головоломки, які здатні підживити уяву. За словами Дойла, його скульптури є свідченням сили мови.
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Скульптури пов’язані зі змістом книги
Як пише The Guardian, його творчість бере своє коріння з дитинства. Коли Дойл був маленьким, його няня читала з ним газети горизонтально в поперек колонок, а не вниз. Так народжувалися безглузді поєднання. Така гра зі словами надихнула художника на створення книжкових скульптур.
Книжкова скульптура / Фото Стівена Дойла
Зараз він вирізає випадкові рядки та поєднує їх у графічні форми, дозволяючи словам виходити за межі сторінок. Часто скульптури, у які трансформуються тексти, пов’язані зі змістом самої книги.
Рядки тексту починаються з середини речення або там, де обірвався останній такт. Кожен рядок – це прекрасна тонка цегла, яка безглузда поза контекстом. Реконфігурація цих рядків створює довільні асоціації, зіставлення, які збивають з пантелику або ж захоплюють. Подібно конкретної поезії, я можу використовувати мову для візуалізації форми та створення головоломок,
– пояснює Дойл My My Met.
Скульптури виходять за межі книг / Фото Стівена Дойла
Символ сили мови
За словами художника, деякі його друзі шоковані тим, що він знищує книги, але він не погоджується з таким твердженням. Дойл сприймає їх, як символи сили мови та уяви, що набувають фізичної форми та здатні відкидати тінь.
Для мене відкидання тіні – це свідчення реальності. Це моє переконання в тому, що ідея не просто існує в ефірі, але видає шум, коли падає на стіл,
– зазначає він.
Але перш ніж зробити книгу полотном для своєї творчості, кожну з них Дойл перечитує.
Скульптури містять в собі випадкові тексти / Фото Стівена Дойла
Часто тексти мають безглуздий зміст / Фото Стівена Дойла
Форми скульптури часто натхненні змістом книги / Фото Стівена Дойла
Книжкові скульптури є символом сили мови / Фото Стівена Дойла
Скульптури в книгах підживлюють уяву / Фото Стівена Дойла
Така гра у слова походить ще з дитинства Дойла / Фото Стівена Дойла
Дойл вирізає зі сторінок випадкові фрази / Фото Стівена Дойла
Дойл візуалізує мову / Фото Стівена Дойла
Танк, вирізаний з книги / Фото Стівена Дойла
Скульптура, яка пронизує книгу / Фото Стівена Дойла