Її роботи настільки реалістичні, що їх справді хочеться скуштувати. Солодощі, випічка, м'ясні страви – гачку майстрині підвладно практично все. Свої роботи вона публікує в інстаграмі, а для тих, хто хотів би спробувати створити щось схоже, Нормалінн пропонує спеціальні шаблони на сайті Etsy.

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Розваги 24 підготували добірку найцікавіших витворів художниці. Обережно, від перегляду ви можете захотіти їсти!

#1

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#2

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#3

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#4

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#5

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#6

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#7

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#8

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#9

В'язана їжа Нормалінн Аблао

До теми Художник переплітає випадкові тексти у книжкових скульптурах

#10

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#11

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#12

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#13

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#14

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#15

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#16

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#17

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#18

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#19

В'язана їжа Нормалінн Аблао

#20

В'язана їжа Нормалінн Аблао

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