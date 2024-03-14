Выяснилось, что частичка конструктора была подарена магазину Goodwill в Пенсильвании. Сначала она стоила всего 15 долларов.

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Маленькую маску Bionicle нашли во время сортировки мешка с драгоценностями.

Вы бы не подумали, что это что-то необычное. Она была в маленькой старенькой коробке из-под Lego,

– рассказал вице-президент по вопросам электронной коммерции и технологий Goodwill Чад Смит.

Он признался, что не знал истинной ценности детали, пока люди не начали спрашивать, можно ли ее купить за 1000 долларов.

Чем особенна эта деталь

Работники обнаружили, что это чрезвычайно редкая маска "Канохи Хау". Lego создал только 30 таких золотых масок.Goodwill выставила эту деталь на аукцион, и она была продана за 18 100 долларов анонимному коллекционеру.

Золотая маска теперь считается самой дорогой из когда-либо проданных деталей Lego, перехватив титул у 14-каратного кирпича из чистого золота 2 на 4, который был продан за 15 000 долларов.



Деталь Lego продали на аукционе / Фото shopgoodwill.com

Ранее на аукционе продали сценарий "Звездных войн", который Харрисон Форд оставил в лондонской квартире. Его стоимость оценили в 10 795 фунтов стерлингов.