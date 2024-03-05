Известно, что этот лот выставили в рамках 145-лотового аукциона предметов, некогда принадлежавших или имевших отношение к Монро.
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Кроме того, на аукцион выставят:
- фотографии актрисы на пике ее славы,
- небольшая папка, содержащая ее актерские заметки,
- терапевтические записи, раскрывающие темные стороны ее жизни.
Самый дорогой лот
Конечно, наиболее ценным считают место в склепе возле могилы Монро. Его планируют продать по цене от 200 тысяч до 400 тысяч долларов. Место захоронения расположено на один ряд выше и на четыре левее от могилы голливудской актрисы.
Другие экспонаты принадлежат различным частным коллекционерам. Продавать их будут 28 марта.