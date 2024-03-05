Відомо, що цей лот виставили у межах 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали стосунок до Монро.

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Крім того, на аукціон виставлять:

  • фотографії актриси на піку її слави,
  • невелика папка, що містить її акторські нотатки,
  • терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.

Найдорожчий лот

Звісно, найбільш коштовним вважають місце у склепі біля могили Монро. Його планують продати за ціною від 200 тисяч до 400 тисяч доларів. Місце поховання розташоване на один ряд вище і на чотири лівіше від могили голлівудської акторки.

Інші експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.

Хто така Мерилін Монро

Народжена як Норма Джин Мортенсон 1 червня 1926 року, є однією з найбільш відомих ікон культури 20-го століття та символом сексуальності та гламуру. Вона почала свою кар'єру як модель, але швидко перейшла до кіно, де здобула світову славу завдяки своїм ролям у фільмах, таких як "Чоловіки віддають перевагу блондинкам", "Як одружитися з мільйонером" та "Деякі подобаються гарячими". Монро втілила образ блондинки-гламурної красуні, який став втіленням американської мрії про успіх та привабливість, а її яскравий публічний образ часто контрастував з її особистим життям, сповненим труднощів та викликів.