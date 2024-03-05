Відомо, що цей лот виставили у межах 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали стосунок до Монро.

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Крім того, на аукціон виставлять:

фотографії актриси на піку її слави,

невелика папка, що містить її акторські нотатки,

терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.

Найдорожчий лот

Звісно, найбільш коштовним вважають місце у склепі біля могили Монро. Його планують продати за ціною від 200 тисяч до 400 тисяч доларів. Місце поховання розташоване на один ряд вище і на чотири лівіше від могили голлівудської акторки.

Інші експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.