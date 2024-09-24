"Отец года": мужчину обвинили в ряде ограблений, а он свалил все на сына
Источник:Oddity Central
Мужчина из Австрии подстрекал своего 14-летнего сына и его лучшего друга к серии вооруженных ограблений. А когда ребят поймали, то отец переложил всю вину на подростков.
Как пишет Oddity Central, таким поступком он удивил и судей, и присяжных в Венском региональном суде.
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Какие нападения они совершали
По словам мужчины, подростки были организаторами преступлений, а он лишь выполнял роль водителя. Они действовали по одной и той же схеме: двое несовершеннолетних в балаклавах, вооруженные ножами или пистолетами с холостыми патронами, грабили табачные магазины и автозаправки, тогда как мужчина ждал их в машине, приготовленной для побега.
Банда успела совершить семь ограблений, прежде чем их поймали. Однако вместо того чтобы взять на себя ответственность за подстрекательство подростков к ограблению, мужчина утверждал, что это они убедили его стать их сообщником.
Обвиняемому не нужны были двое детей для ограблений. Все было как раз наоборот. Двое уговорили его,
– заявил суду адвокат 34-летнего мужчины.
Несмотря на то, что ему предъявили записи разговоров мобильным телефоном и доказательства того, что оружие, использовано в ограблениях, принадлежит ему, отец мальчика настаивал на том, что все это дело рук его сына.
Что об этом говорит сын мужчины
Однако, ко всеобщему удивлению, прежде чем его сын успел выступить в суде, он изменил свое мнение и признал свою вину, взяв на себя всю ответственность за ограбление.
Суд принял решение о таком наказании:
- Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.
- Его сын, которому недавно исполнилось 15 лет, получил три с половиной года за решеткой, из которых он отсидит минимум один год.
- 17-летний подросток получил два с половиной года, из которых 10 месяцев проведет в тюрьме.