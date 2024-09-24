Як пише Oddity Central, таким вчинком він здивував і суддів, і присяжних у Віденському регіональному суді.

Дивіться також У Британії завершився чемпіонат із кривляння обличчя: кумедні фото переможців

Які напади вони вчиняли

За словами чоловіка, підлітки були організаторами злочинів, а він лише виконував роль водія. Вони діяли за однією і тією ж схемою: двоє неповнолітніх у балаклавах, озброєні ножами або пістолетами з холостими набоями, грабували тютюнові крамниці та автозаправки, тоді як чоловік чекав на них у машині, приготованій для втечі.

Банда встигла скоїти сім пограбувань, перш ніж їх спіймали. Однак замість того щоб взяти на себе відповідальність за підбурювання підлітків до пограбування, чоловік стверджував, що це вони переконали його стати їхнім спільником.

Обвинуваченому не потрібні були двоє дітей для пограбувань. Усе було якраз навпаки. Двоє вмовили його,

– заявив суду адвокат 34-річного чоловіка.

Попри те, що йому пред'явили записи розмов мобільним телефоном і докази того, що зброя, використана в пограбуваннях, належить йому, батько хлопчика наполягав на тому, що все це справа рук його сина.

Що про це каже син чоловіка

Однак, на загальний подив, перш ніж його син встиг виступити в суді, він змінив свою думку і визнав свою провину, взявши на себе всю відповідальність за пограбування.

Суд ухвалив рішення про таке покарання: