Как отмечает The Mirror, это уже его 19-я победа.

Смотрите также Неправильно припарковался: в США эпически наказали водителя

Что известно о конкурсе и его победителях

Судьи выбирают победителя в зависимости от того, как он может "трансформировать" свое лицо. Так, 52-летний Томми Маттинсон опередил других конкурентов и забрал домой корону в категории мужчин, а 37-летняя Клэр Листер превзошла в кривлянии все женщин.

Люди говорят: "Разве вы недостаточно выиграли?" но я люблю побеждать, мне это нравится, я много снимаюсь на телевидении и встречаюсь со многими звездами. Я помню, как впервые выиграл среди юниоров. Моя мама говорила, что в детстве я всегда корчил лицо,

– сказал Томми Маттинсон.

Согласно правилам, участники соревнования пытаются вытянуть как можно более гротескное лицо. Затем их усилия оцениваются комиссией из пяти судей, которые ищут "самую большую трансформацию лица".

Победительница Клэр Листер, которая выиграла соревнования среди женщин восьмой раз подряд, сказала, что впервые начала играть, когда была юниоркой.

"С возрастом ты становишься подростком и становится немного стыдно. Но я участвовала в 2013 году, когда мне было 26, и тогда я впервые выиграла", – вспомнила она.



Победители конкурса / Фото Lee McLean/SWNS