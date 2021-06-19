На установление мирового рекорда по прыжкам с парашютом без одежды мужчину вдохновила неформальная традиция парашютистов, которые выполняют свой 100 прыжок обнаженными. Чтобы воплотить свою идею в жизнь, он связался с представителями Книги рекордов Гиннеса.

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Раньше такого никто не делал, поэтому ему предложили создать новую категорию рекордов при условии, что он выполнит не менее 25 прыжков за указанный им период – 24 часа. Он согласился и превзошел пороговое количество почти в 2,5 раза – выполнил 60 прыжков в сутки.



Райан Кануфф / Скриншот 1011 Now

Райан Кануфф решил установить рекорд не только ради признания, но и с целью сбора средств для благотворительной организации по охране психического здоровья. Его побудила на это недавняя смерть близкого друга.

Мой друг, которого мы потеряли из-за проблем с психическим здоровьем, почти дошел до своего 100 прыжка. Он постоянно говорил об этом, но так и не смог это сделать. Поэтому я здесь ради него и других людей, которых мы потеряли,

– рассказал рекордсмен.

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