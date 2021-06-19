На встановлення світового рекорду зі стрибків з парашутом без одягу чоловіка надихнула неформальна традиція парашутистів, які виконують свій 100 стрибок оголеними. Аби втілити свою ідею у життя, він зв'язався з представниками Книги рекордів Гіннеса.

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До цього такого ніхто не робив, а тому йому запропонували створити нову категорію рекордів за умови, що він виконає не менше 25 стрибків за вказаний ним період – 24 години. Він погодився і перевершив порогову кількість майже у 2,5 рази – виконав 60 стрибків за добу.



Раян Кануфф / Скриншот 1011 Now

Раян Кануфф вирішив встановити рекорд не лише заради визнання, а й з метою збору коштів для благодійної організації з охорони психічного здоров'я. Його спонукала на це нещодавня смерть близького друга.

Мій друг, якого ми втратили через проблеми з психічним здоров'ям, майже дійшов до свого 100 стрибка. Він постійно говорив про це, але так і не зміг це зробити. Тому я тут заради нього та інших людей, яких ми втратили,

– розповів рекордсмен.

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