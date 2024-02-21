Сам мужчина отметил, что приобрел лотерейный билет 6 января 2023 года.

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Интересно, что вероятность выиграть джекпот Powerball составляет примерно 1 к 292,2 миллиона. Поэтому, после розыгрыша мужчина не спешил проверять свои номера. Однако, когда на следующий день мужчина увидел свои номера на сайте лотереи, которые совпадали с выигрышными, он был шокирован.

Я просто позвонил подруге, сфотографировал их и пошел спать,

– сказал счастливчик.

Но оказалось, номера на вебсайте отличались от озвученных во время прямого эфира Powerball. Поэтому когда мужчина пришел оставить заявку на свой выигрыш, оказалось ни одно из его номеров не совпадает с теми, которые были озвучены в прямом эфире.

Тогда работник посоветовал ему просто выбросить билет в бак для мусора. В конце концов агентство цифровой рекламы признало, что допустило ошибку и и опубликовало неверные результаты розыгрыша.

Ранее британка считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш. Женщина считала, что заберет домой до 30 000 фунтов стерлингов, но оказалось, что ее приз скромнее.