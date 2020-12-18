Американец, который подал иск в суд против своих родителей, которые избавились от его коллекции порнографии, выиграл иск в Западном Мичигане и требует от них денежной компенсации.

Как сообщает The Star press, 42-летний Дэвид Веркинг, подал иск в 2019 году против своих родителей – Пола и Бет Веркинг из Гранд-Хейвена, штат Мичиган, в окружной суд США в Западном округе Мичигана. Судья Окружного суда США Пол Мэлони удовлетворил ходатайство Дэвида Веркинга и постановил, что его родители должны заплатить за уничтожение его коллекции.

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История началась еще в 2016 году, когда Веркинг после утраты работы и тяжелого развода переехал в дом своих родителей в Глен-Хейвене, на восточном берегу озера Мичиган. Мужчина пытался разобраться со своей жизнью, поэтому уже через год взял себя в руки. Дэвиду удалось найти работу, новое жилье и он съехал от родителей. Но собирая вещи, он обнаружил, что не хватает нескольких коробок: пропала вся его коллекция порно, которая включала фильмы и журналы на сумму более 25 000 долларов, в том числе "Веселый бизнес" и "Большие плохие бабушки". Коллекцию Веркинг начал собирать еще в юности.



Мужчина выиграл суд против родителей, выбросивших его коллекцию порно / Иллюстративное фото

Родители Дэвида честно признались, что пропажа – их работа. Они сказали, что эта коллекция отвратительна и даже решили, что она незаконна и поэтому, когда нашли кассеты, диски и журналы – выбросили все 12 ящиков.

Я выбросил тайник ради психического и эмоционального здоровья своего сына. Я бы сделал то же самое, если бы нашел килограмм кокаина-крэка. Когда-нибудь, я надеюсь, вы сможете понять,

– объясняет свой поступок Пол Веркинг.

​Мужчина выиграл суд против родителей, выбросивших его коллекцию порно / Иллюстративное фото

В иске Веркинг оценивает собственность примерно в 25 000 долларов, но его адвокат Майлз Грингард требует материального и морального возмещения ущерба в тройном размере, потому что оправдывает это бессмысленным уничтожением чужой собственности. А сам Дэвид утверждает, что это была не просто холостяцкая коллекция, а настоящее собрание раритетов, ведь коллекция содержала ценные винтажные фильмы от студий, которые прекратили свое существование еще 20 лет назад. С каждым днем коллекция становилась только дороже.

Окружной суд США округа Мичиган дал сторонам время до середины февраля, чтобы "подать письменные заявления по вопросу о возмещении ущерба."