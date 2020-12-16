Занятие, которое доставляет удовольствие и радость, есть у каждого из нас, даже у королевы. Правда, мало кто сможет позволить себе такое дорогостоящее хобби.

Издание The Mirror рассказало о необычном королевском увлечении. Оказалось, что Елизавета II собирает почтовые марки.

Читайте также: Илон Маск сыграл в Cyberpunk 2077: как геймер-миллиардер оценил новинку

Этому занятию королева посвятила не один десяток лет, поэтому может похвастаться впечатляющей частной коллекцией марок. Сейчас ее оценивают почти в 100 миллионов фунтов стерлингов (более 371 миллиона гривен).



Королева рассматривает марки со своей коллекции / Фото Getty Images

Одним из самых ценных экземпляров является маврикийская марка 1847 года, которая принадлежала деду королевы Георгу V. Он приобрел ее на аукционе в 1904 году за 1450 фунтов стерлингов (сегодня это эквивалентно 60 тысячам). В 2002 году эту марку оценили в 2 миллиона фунтов стерлингов (более 74 миллионов гривен).

Говорят, что королевская коллекция марок настолько велика, что занимает около 300 альбомов и 200 ящиков. Все они находятся в хранилище дворца Сент-Джеймс.