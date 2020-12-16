Заняття, які приносять задоволення і радість, є у кожного з нас, навіть у королеви. Щоправда, мало хто зможе дозволити собі таке дороговартісне хобі.

Видання The Mirror розповіло про незвичне королівське захоплення. Виявилось, що Єлизавета II збирає поштові марки.

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Цьому заняттю королева присвятила не один десяток років, тому може похизуватися дивовижною приватною колекцією марок. Наразі її оцінюють у майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 371 мільйон гривень).



Королева розглядає марки зі своєї колекції / Фото Getty Images

Одним із найцінніших екземплярів є маврикійська марка 1847 року, яка належала дідові королеви Георгу V. Він придбав її на аукціоні в 1904 році за 1450 фунтів стерлінгів (сьогодні це еквівалентно 60 тисячам фунтів стерлінгів). У 2002 році цю марку оцінили у 2 мільйони фунтів стерлінгів (понад 74 мільйони гривень).

Подейкують, що королівська колекція марок настільки велика, що займає близько 300 альбомів та 200 ящиків. Усі вони зберігаються у сховищі палацу Сент-Джеймс.