Американець, який подав позов до суду проти своїх батьків, що позбулися його колекції порнографії, виграв позов у Західному Мічигані і вимагає від них грошової компенсації.

Як повідомляє The Star press, 42-річний Девід Веркінг, подав позов у 2019 році проти своїх батьків – Пола і Бет Веркінг з Гранд-Хейвена, штат Мічиган, до окружного суду США в Західному окрузі Мічигану. Cуддя Окружного суду США Пол Мелоні задовольнив клопотання Девіда Веркінга та постановив, що його батьки повинні заплатити за знищення його колекції.

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Історія почалася ще у 2016 році, коли Веркінг після втрати роботи та важкого розлучення переїхав до будинку своїх батьків у Глен-Хейвені, на східному березі озера Мічиган. Чоловік намагався розібратися зі своїм життям, тож за рік взяв себе в руки. Девіду вдалося знайти роботу, нове житло і він з'їхав від батьків. Але збираючи речі, він виявив, що не вистачає декількох коробок: пропала вся його колекція порно, яка включала фільми і журнали на суму більше 25 000 доларів, у тому числі "Веселий бізнес" і "Великі погані бабусі". Колекцію Веркінг почав збирати ще в юності.



Чоловік виграв суд проти батьків, що викинули його колекцію порно / Ілюстративне фото

Батьки Девіда чесно зізналися, що пропажа – їхня робота. Вони сказали, що ця колекція огидна і навіть вирішили, що вона незаконна і тому, коли знайшли касети, диски та журнали – викинули всі 12 ящиків.

Я викинув схованку заради психічного та емоційного здоров'я свого сина. Я б зробив те ж саме, якби знайшов кілограм кокаїну-крека. Коли-небудь, я сподіваюся, ви зможете зрозуміти,

– пояснює свій вчинок Пол Веркінг.



Чоловік виграв суд проти батьків, що викинули його колекцію порно / Ілюстративне фото

У позові Веркінг оцінює власність приблизно в 25 000 доларів, але його адвокат Майлз Грінгард вимагає матеріального та морального відшкодування збитку у потрійному розмірі, тому що виправдовує це безглуздим знищенням чужої власності. А сам Девід стверджує, що це була не просто холостяцька колекція, а справжнє зібрання раритетів, адже колекція містила цінні вінтажні фільми від студій, які припинили своє існування ще 20 років тому. З кожним днем колекція ставала тільки дорожчою.

Окружний суд США округу Мічіган дав сторонам час до середини лютого, щоб "подати письмові заяви з питання про відшкодування збитку."