Американец выиграл в лотерею, благодаря актеру: как это произошло
Источник:NV
Американец из Мичигана признался, что сцена в фильме вдохновила его купить лотерейный билет. В киноленте мужчина увидел своего "двойника".
В фильме главный герой выиграл большой приз в лотерею.
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После этого мужчина также решил приобрести лотерейный билет, ведь воспринял это как знак.
Когда я увидел, что выиграл 500 000 долларов, я не мог поверить своим глазам! Я хотел убедиться, что то, что я вижу, правда, прежде чем поделиться новостью с друзьями, поэтому я пошел в ванную, чтобы пересмотреть билет еще раз,
– сказал победитель.
По его словам, денежный приз пойдет на уход за детьми и отпуск.
Ранее американка из Мидленда выиграла 100 долларов в быстрой лотерее. 20 долларов из этого приза она сразу использовала для покупки новой лотереи. Для нее это стало удачным решением, ведь она выиграла приз в 300 000 долларов.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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