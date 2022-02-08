Мужчина выиграл 229 тысяч долларов в казино, но не узнал об этом из-за сбоя автомата

Американец Роберт Тейлор развлекался в лас-вегасском казино Treasure Island и сорвал огромный джекпот. Однако игровой автомат дал сбой, и мужчина не узнал своей победы.

Уехал без джекпота

Мужчина мог бы получить джекпот в размере 229 368 долларов (6,4 миллиона гривен), но вернулся домой в Аризону без денег.

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Ошибку обнаружили после проверки игрового автомата. Никто не знал, кому именно должен был принадлежать джекпот, поэтому казино вместе с Советом по контролю за азартными играми в штате Невада провели масштабное расследование, чтобы установить личность победителя.

Они просмотрели много часов видеозаписей с камер наблюдения, опросили свидетелей, исследовали записи о покупках и поездках. В конце концов, эти действия принесли результат и Роберта Тейлора нашли.

Когда мужчине сообщили о выигрыше, ему пришлось вернуться в Лас-Вегас, чтобы забрать свои деньги. Несмотря на это, мы уверены, что это неожиданное известие и повторная поездка принесли Роберту немало положительных эмоций.

Курьезные выигрыши

Американка Лора Спирс выиграла в лотерею 3 миллиона долларов, но тоже рисковала не узнать это. Новость о победе женщина увидела в папке со спамом, когда искала другое нужное ей письмо.

61-летняя пенсионерка из США выиграла 3 джекпота в лотерею чуть больше чем за 3 года – в августе 2018 года, в октябре 2019 года и ноябре 2021 года.

Канадец Джерри Нот 2 месяца носил в кошельке лотерейный билет и не догадывался, что выиграл 16 200 долларов.

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