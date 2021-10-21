Мужчина приобрел билет еще в августе. Сразу же после покупки он положил его в кошелек, и вспомнил о нем лишь недавно. Джерри нашел его в портмоне, когда был на свадьбе своей дочери.

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Тогда он обратился в магазин, чтобы проверить результаты розыгрыша. Мужчина увидел на экране двойку и несколько нулей, и подумал, что выиграл 20 тысяч канадских долларов (16 200 долларов США или почти 425 тысяч гривен). Однако продавщица посоветовала ему присмотреться внимательнее.

Я не понял, о чем она говорила, пока не посмотрел еще раз и не увидел, что нулей несколько больше, чем я думал,

– рассказал Джерри Нот.

На самом деле он выиграл 20 миллионов канадских долларов (16,2 миллиона долларов США или 424,7 миллиона гривен).

Джерри рассказал, что планирует потратить свой выигрыш с умом. Он хочет инвестировать деньги в собственное дело – построить несколько коттеджей вместе с братом, и открыть оздоровительный центр или бизнес по организации отдыха посреди дикой природы.