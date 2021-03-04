Мужчина выдал PlayStation за роутер: он хотел скрыть покупку консоли от жены
Мужчина из Вьетнама мечтал о новой консоли PlayStation 5, но его жена считала, что это слишком дорогая покупка. Несмотря на это, он нашел решение, как установить приставку дома так, чтобы женщина ничего не заподозрила.
Источник:Gizmochina
Мужчина все-таки приобрел PS5, и выдал ее за маршрутизатор для 5G-интернета. Чтобы жена точно поверила в это, он нанял работника магазина техники, чтобы тот пришел к нему домой в форме местного провайдера и установил консоль под видом роутера.
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Предвидя возможные подозрения жены, муж даже наклеил на приставку стикер с контактами сервисного центра провайдера. Как ни странно афера удалась, и женщина поверила в придуманную легенду.
Мужчина нанял работника магазина, чтобы тот установил "роутер" / Фото Gamersky
После воплощения своего плана, мужчина поделился фотографиями и деталями этого курьезного случая в интернете. История мгновенно распространилась вьетнамскими социальными сетями и стала вирусной, а потому вскоре она легко может дойти и до обманутой жены.
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