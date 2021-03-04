Мужчина из Вьетнама мечтал о новой консоли PlayStation 5, но его жена считала, что это слишком дорогая покупка. Несмотря на это, он нашел решение, как установить приставку дома так, чтобы женщина ничего не заподозрила.

Мужчина все-таки приобрел PS5, и выдал ее за маршрутизатор для 5G-интернета. Чтобы жена точно поверила в это, он нанял работника магазина техники, чтобы тот пришел к нему домой в форме местного провайдера и установил консоль под видом роутера.

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Предвидя возможные подозрения жены, муж даже наклеил на приставку стикер с контактами сервисного центра провайдера. Как ни странно афера удалась, и женщина поверила в придуманную легенду.





Мужчина нанял работника магазина, чтобы тот установил "роутер" / Фото Gamersky

После воплощения своего плана, мужчина поделился фотографиями и деталями этого курьезного случая в интернете. История мгновенно распространилась вьетнамскими социальными сетями и стала вирусной, а потому вскоре она легко может дойти и до обманутой жены.