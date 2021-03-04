Чоловік з В'єтнаму мріяв про нову консоль PlayStation 5, але його дружина вважала, що це занадто дорога покупка. Попри це, він знайшов рішення, як встановити приставку вдома так, щоб жінка нічого не запідозрила.

Чоловік все-таки придбав PS5, та видав її за маршрутизатор для 5G-інтернету. Аби дружина точно повірила у це, він найняв працівника магазину техніки, щоб той прийшов до нього додому у формі місцевого провайдера та встановив консоль під виглядом роутера.

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Передбачаючи можливі підозри дружини, чоловік навіть наклеїв на приставку наліпку з контактами сервісного центру провайдера. Як не дивно, афера вдалася, і жінка повірила у вигадану легенду.





Чоловік найняв працівника магазину, аби той встановив "роутер" / Фото Gamersky

Після втілення свого плану, чоловік поділився фотографіями та деталями цього курйозного випадку в інтернеті. Історія миттєво розповсюдилася в'єтнамськими соціальними мережами та стала вірусною, а тому незабаром вона легко може дійти й до обдуреної дружини.