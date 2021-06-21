Этот перстень был у Джона Дачиоласа еще со времен средней школы. Его потеря очень расстроила мужчину, но так как длительные поиски были безуспешными, он решил, что лучше о нем забыть. Однако через 45 лет Джону сообщили невероятную новость – незнакомые ему люди нашли перстень и приложили максимум усилий, чтобы разыскать владельца и вернуть украшение.

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Кто нашел перстень

В конце мая 2021 года Майк Каунтер, руководитель одного из отделов колледжа, где учился Джон Дачиолас, ходил с металлоискателем и искал интересные вещи неподалеку от реки за общежитием. В какой-то момент металлоискатель издал довольно мощный сигнал, и мужчина откопал то, что обнаружил прибор.

Это был золотой перстень. На нем было выгравировано название "Средняя школа Святого Креста", цифра "76" и инициалы "JRD". Мужчина решил углубиться в историю этого предмета и найти человека, который его потерял.



Перстень, найденный через 45 лет / Фото Майка Каунтера

Майк Каунтер заручился поддержкой исследователя Эндрю Колди, и вместе они обнаружили, что школа Святого Креста объединилась с другой католической школой, но в 2020 году закрылась. Тогда они связались с бывшим директором – сестрой Жанной Хагельскамп. Она обратилась в реестр выпускников в 1976 году, и нашла единственного человека с инициалами "JRD". Им оказался Джон Дачиолас.

У сестры Жанны была контактная информация мужчины. Она написала ему электронное письмо и спросила, не потерял ли он свое школьное кольцо.

Я почти удалил его. Я не мог в это поверить. Это на секунду остановило мое сердце,

– поделился эмоциями от полученного письма Джон Дачиолас.

По стечению обстоятельств, на той же неделе мужчина гостил у своей семьи в Чикаго. Он проезжал мимо здания школы, и вспомнил про перстень. "Я подумал о нем, и мне стало грустно. Через два дня Майк нашел кольцо, а еще через несколько дней мне написала сестра Жанна", – рассказал он.

Майк Каунтер отправил свою находку в Калифорнию, где живет Джон. Мужчина был невероятно счастлив и удивлен тем, что кольцо до сих пор ему впору.

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