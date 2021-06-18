Бутылка проплыла по меньшей мере 3800 километров за 3 года, пока Кристиан не нашел ее неподалеку от острова Сан-Хорхе. По стечению обстоятельств, семья Кристиана когда-то жила в США – в Бостоне примерно за 380 километров от Вермонта. Но более 10 лет назад они переехали в Португалию.

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Юноша рассказал, что беспокоится об окружающей среде, а потому пытается очищать океан от мусора, когда рыбачит на мелководье. Именно поэтому он вытащил пластиковую бутылку.

Бутылка, в которой была записка / Фото Молли Сантос

В записке оранжевым маркером было написано: "Сегодня День благодарения. Мне 13 лет, я гостюю у семьи в Род-Айленде. Я с Вермонта". Также автор указал адрес электронной почты, куда попросил написать того, кто найдет записку – messageinbottle2018@gmail.com.

Записка из Рот-Аленда / Фото Молли Сантос

О находке рассказала Молли Сантос, мама Карлоса. Она опубликовала фото записки с просьбой помочь найти автора послания в фейсбуке.

Мы отправили письмо на электронную почту, но пока что не получили ответа. Поэтому если вы знаете кого-то, кто живет в Вермонте, попросите их поделиться, чтобы мы могли найти этого ребенка, – написала Молли Сантос.

Кристиан Сантос со своей находкой / Фото Молли Сантос

Кристиан надеется найти автора записки. "Я хотел бы рассказать ему, что нашел бутылку, где это было и что я делал. И мы будем друзьями навек", – сказал юноша в интервью каналу WCVB News. Сейчас отправитель послания примерно такого же возраста как Кристиан.

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