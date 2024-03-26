Американцу с первого раза повезло выиграть в лотерею: он сорвал джекпот
Источник:Fox News
Мужчина из Балтимора решил впервые в жизни испытать удачу в лотерее. Он купил билет прямой ставки в размере 1 доллар для игры Мэрилендской лотереи.
Мужчина признался, что никак не мог придумать 5 случайных чисел.
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Поэтому он попросил продавца сделать это.
Я никогда раньше не играл и не мог придумать 5 случайных чисел, поэтому я сказал продавцу выбрать числа для меня. Я не ожидал, что что-то выиграю,
– рассказал счастливчик.
Мужчина попросил работника на заправке проверить, выиграл ли он что-то, и ему сказали, что его билет был "принес большой выигрыш", но работник на заправке не сказал, сколько он выиграл. Впоследствии выяснилось, что счастливчик сорвал джекпот в размере 50 000 долларов.
Теперь, став на много тысяч долларов богаче, мужчина расплатится по счетам и "побалует свою жену".
Ранее мы писали об американке, которая сорвала джекпот в лотерею. Сумма ее выигрыша составляет 1 миллион долларов. Поражает, но это уже ее второй выигрыш в лотерею. Произошел он только через 3 года после того, как она уже выиграла в 100 000 долларов.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)