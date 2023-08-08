Как признался сам мужчина, вся суть заключается в том, что выигрывает тот, кто играет.

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Поэтому когда мужчина выиграл 500 долларов, он решил использовать часть своих денег для покупки других билетов с защитным экраном для стирания. Так он купил кучу лотерейных билетов Xtreme Multiplier в магазине Mike's Liquors в Сакраменто.

Я решил купить целую стопку, каждый по 10 долларов. Я пошел на работу, стер, наверное, около 20 из них, вернулся домой и разобрался с остальными,

– сказал Ча.

Американец был дома, когда на одном из билетов увидел выигрыш в 1 миллион долларов.

"Я был ошеломлен! Я просканировал его в лотерейном приложении, чтобы убедиться, что это правда, и так оно и оказалось", – вспомнил счастливчик.

Куда мужчина потратит средства

По его словам, эту сумму он не намерен полностью вкладывать в новую партию лотерейных билетов. Однако не исключает, что будет покупать в будущем. В общем же, он планирует инвестировать свои призовые деньги.

Мы уже писали, что математики Дэвид Кушинг и Дэвид Стюарт вычислили определенную последовательность чисел, которую должны выбрать игроки Национальной лотереи, чтобы всегда выигрывать. По мнению Кушинга и Стюарта, покупка 27 билетов с использованием их последовательности чисел означает, что на одном из билетов гарантированно окажутся по меньшей мере 2 выигрышных номера.

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