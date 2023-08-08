Як зізнався сам чоловік, вся суть полягає у тому, що виграє той, хто грає.

Дивіться також Жінка 20 років грає у лотерею, використовуючи одні й ті самі номери: чи спрацювала її тактика

Тому, коли чоловік виграв 500 доларів, він вирішив використати частину своїх грошей для купівлі інших білетів із захисним екраном для стирання. Так він купив купу лотерейних білетів Xtreme Multiplier у магазині Mike's Liquors у Сакраменто.

Я вирішив купити цілу стопку, кожен по 10 доларів. Я пішов на роботу, стер, напевно, близько 20 із них, повернувся додому і розібрався з рештою,

– сказав Ча.

Американець був удома, коли на одному з білетів побачив виграш у 1 мільйон доларів.

"Я був приголомшений! Я просканував його в лотерейному додатку, щоб переконатися, що це правда, і так воно і виявилося", – згадав щасливчик.

Куди чоловік витратить кошти

За його словами, цю суму він не планує повністю вкладати у нову партію лотерейних білетів. Однак не виключає, що купуватиме їх у майбутньому. Загалом же він планує інвестувати свої призові гроші.

Ми вже писали, що математики Девід Кушинг і Девід Стюарт вирахували певну послідовність чисел, яку повинні вибрати гравці Національної лотереї, щоб завжди вигравати. На думку Кушинга і Стюарта, купівля 27 квитків з використанням їхньої послідовності чисел означає, що на одному з квитків гарантовано опиняться щонайменше 2 виграшні номери.

Не потрібно їхати у Лас-Вегас, щоб відчути азарт та насолоду від перемоги. Адже онлайн-казино Vulkan Casino може подарувати цю особливу атмосфери та кураж від гри.

Тож заходьте на сайт, реєструйтесь і обирайте улюблену розвагу вже сьогодні!