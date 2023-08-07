В конце концов она стала победительницей и обладательницей большого приза. Женщина выиграла 200 000 долларов в лотерее Powerball.
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Победительница рассказала представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что в билете, который она купила в магазине Food Lion в Мурсвилле для розыгрыша 17 июля, были те же номера, которые она всегда выбирала.
Я играю на этих же номерах уже более 20 лет. Это разные дни рождения в моей семье,
– сказала американка.
По словам Лафингхауса, она была в семейной поездке в Вайоминг, когда узнала, что ей выпали четыре белых шара в лотерее Powerball.
Как играть в Powerball?Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около 20 миллионов долларов и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!
"Я сидела в родительском доме и пила кофе с отцом, когда он стал читать выигрышные номера. Я попросила его, пожалуйста, перечитать цифры", – вспомнила Тамара.
Во время розыгрыша был выбран множитель 4X, что принесло женщине приз в размере 200 000 долларов.
Тамара Лафингхаус с семьей / Фото UPI
Куда победительница потратит деньги
По словам Лафингхауса, она надеется использовать часть своего выигрыша для поездки в Италию, где родился ее прапрадед.
Я всегда хотела увидеть местность, откуда он был родом. Теперь мы с мужем, возможно, поедем туда,
– добавила счастливица.
Ранее математики Дэвид Кушинг и Дэвид Стюарт вычислили определенную последовательность чисел, которую должны выбрать игроки Национальной лотереи, чтобы всегда выигрывать. По мнению Кушинга и Стюарта, покупка 27 билетов с использованием их последовательности чисел означает, что на одном из билетов гарантированно окажутся по меньшей мере 2 выигрышных номера.