Свой эксперимент он проводил под наблюдением врачей, которые следили за его состоянием здоровья 24 на 7. Мы же призываем вас не прибегать к таким экспериментам, ведь это может быть вредно для вашего здоровья.

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По оценкам врачей, человек, который хорошо питается, может прожить без медицинских последствий на диете из сахара и воды в течение 30 и более дней. Однако Ангус доказал, что может голодать более года.

Как происходил эксперимент

В начале эксперимента Ангус Барбьери весил более 200 килограммов. Он сказал персоналу медицинского факультета Королевского лазарета Данди, что хочет вообще отказаться от еды в попытке похудеть, и врачи согласились следить за его прогрессом.

Медики прописали ему поливитамины и дрожжи, считая, что ему, вероятно, придется голодать максимум несколько дней. Но они не ожидали, что Ангус проведет 382 дня без еды, зато питаясь такими напитками, как чай и кофе, газировка и витамины.

Что случилось со здоровьем Барбьери

Поразительно, но Барбьери не испытал никаких побочных эффектов от экстремальной диеты, за исключением низкого уровня глюкозы в крови. В то же время он ходил в туалет только раз в 40 – 50 дней.

Когда шотландец захотел прекратить голодание, он постепенно ослаблял свой строгий режим. Сначала он начал добавлять в горячие напитки щепотку сахара или молока. Первой едой, которую он съел стало вареное яйцо с ломтиком хлеба с маслом.

Мне очень понравилось яйцо, и я чувствовал себя очень сытым,

– сказал он репортерам.

Согласно репортажу Chicago Tribune, он совсем забыл, какая на вкус еда, после года, когда он вообще ничего не употреблял.

Каким был результат голодания

Голодание оказалось успешным: Барбьере удалось похудеть до 80 килограммов и удержать вес.



Как изменился мужчина / diabetes.co.uk

Его эксперимент был признан Книгой рекордов Гиннеса как самое длительное голодание, когда-либо зарегистрированное. Однако врачи все же призывают не прибегать к таким экспериментам. Они объясняют, что из-за того, что Ангус имел избыточный вес, его тело было подготовлено к посту.

Для людей с нормальным весом длительное голодание может вызвать осложнения со здоровьем, в частности повышенную нагрузку на сердце, даже с приемом пищевых добавок,

– объяснили они.

Поэтому они призвали людей не пытаться голодать так долго.