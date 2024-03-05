Свій експеримент він проводив під наглядом лікарів, які стежили за його станом здоров'я 24 на 7. Ми ж закликаємо вас не вдаватися до таких експериментів, адже це може бути шкідливо для вашого здоров'я.

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За оцінками лікарів, людина, яка добре харчується, може прожити без медичних наслідків на дієті з цукру і води протягом 30 і більше днів. Однак Ангус довів, що може голодувати понад рік.

Як відбувався експеримент

На початку експерименту Ангус Барб'єрі важив більш ніж 200 кілограмів. Він сказав персоналу медичного факультету Королівського лазарету Данді, що хоче взагалі відмовитися від їжі у спробі схуднути, і лікарі погодилися стежити за його прогресом.

Медики прописали йому полівітаміни та дріжджі, вважаючи, що йому, ймовірно, доведеться голодувати максимум декілька днів. Але вони не очікували, що Ангус проведе 382 дні без їжі, натомість харчуючись такими напоями, як чай та кава, газована вода та вітаміни.

Що сталося зі здоров'ям Барб'єрі

Вражає, але Барб'єрі не зазнав жодних побічних ефектів від екстремальної дієти, за винятком низького рівня глюкози в крові. Водночас він ходив до туалету лише раз на 40 – 50 днів.

Коли шотландець захотів припинити голодування, він поступово послаблював свій суворий режим. Спершу він почав додавати до гарячих напоїв дрібку цукру чи молока. Першою їжею, яку він з'їв стало варене яйце зі скибочкою хліба з маслом.

Мені дуже сподобалося яйце, і я почувався дуже ситим,

– сказав він репортерам.

Згідно з репортажем Chicago Tribune, він зовсім забув, яка на смак їжа, після року, коли він взагалі нічого не вживав.

Яким був результат голодування

Голодування виявилося успішним: Барб'єрі вдалося схуднути до 80 кілограмів і втримати вагу.



Як змінився чоловік / diabetes.co.uk

Його експеримент був визнаний Книгою рекордів Гіннеса як найтриваліше голодування, коли-небудь зареєстроване. Однак лікарі все ж закликають не вдаватися до таких експериментів. Вони пояснюють, що через те, що Ангус мав надмірну вагу, його тіло було підготовлено до посту.

Для людей з нормальною вагою тривале голодування може спричинити ускладнення зі здоров'ям, зокрема підвищене навантаження на серце, навіть з прийманням харчових добавок,

– пояснили вони.

Тому вони закликали людей не намагатися голодувати так довго.