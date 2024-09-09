Японца зовут Дайсуке Хори и ему 40 лет.

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40-летний мужчина начал сокращать время сна 12 лет назад, чтобы иметь больше активных часов ежедневно. В целом он смог сократить время своего сна до 30 – 45 минут в сутки.

Если вы занимаетесь спортом или пьете кофе за час до еды, вы можете предотвратить сонливость,

– отметил он.

Интересно! Хори заявил, что он научил свой мозг и тело нормально функционировать при минимальном сне и никогда не чувствует усталости.

Японец учит этому других

в 2016 году Хори основал Японскую ассоциацию тренеров по короткому сну, где проводит занятия на тему сна и здоровья.

Люди, которые требуют постоянной концентрации внимания в своей работе, получают больше пользы от качественного сна, чем от длительного. Например, врачи и пожарные имеют короткие периоды отдыха, но сохраняют высокую эффективность,

– добавил он.

Этот феномен вызвал бурное обсуждение в социальных сетях:

один пользователь написал: "Он настоящий мастер тайм-менеджмента. Я тоже хочу научиться меньше спать и работать более эффективно";

однако другой человек сказал: "Это заранее расписывать свою жизнь! Даже если мозг может не спать, сердце не выдержит".

Врачи говорят, что ультракороткий сон подходит не всем и имеет побочные эффекты.