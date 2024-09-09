Японця звати Дайсуке Хорі і йому 40 років.
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40-річний чоловік почав скорочувати час сну 12 років тому, щоб мати більше активних годин щодня. Загалом він зміг скоротити час свого сну до 30 – 45 хвилин на добу.
Якщо ви займаєтеся спортом або п'єте каву за годину до їжі, ви можете запобігти сонливості,
– зазначив він.
Цікаво! Хорі заявив, що він навчив свій мозок і тіло нормально функціонувати за мінімального сну і ніколи не відчуває втоми.
Японець вчить цьому інших
2016 року Хорі заснував Японську асоціацію тренерів з короткого сну, де проводить заняття на тему сну та здоров'я.
Люди, які потребують постійної концентрації уваги у своїй роботі, отримують більше користі від якісного сну, ніж від тривалого. Наприклад, лікарі та пожежники мають коротші періоди відпочинку, але зберігають високу ефективність,
– додав він.
Цей феномен спричинив бурхливе обговорення в соціальних мережах:
- один користувач написав: "Він справжній майстер тайм-менеджменту. Я теж хочу навчитися менше спати і працювати більш ефективно";
- однак інша людина сказала: "Це заздалегідь розписувати своє життя! Навіть якщо мозок може не спати, серце не витримає".
Лікарі кажуть, що ультракороткий сон підходить не всім і має побічні ефекти.