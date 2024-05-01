Мужчина сорвал куш в лотерею, но будет ждать 14 лет, чтобы потратить джекпот

Мужчине из Британии улыбнулась удача и он выиграл в лотерею. Сумма приза составляет впечатляющие 333 тысячи фунтов стерлингов.

Правда, британец будет ждать 14 лет, чтобы потратить деньги.

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Ярый поклонник конных скачек, давно мечтал купить лошадь или поехать в роскошный отпуск. Но сейчас мужчина из графства Чешир сказал, что смотрит в будущее, и планирует сэкономить средства для своей дочери, которой сейчас всего 4 года. Он надеется, что часть выигрыша пойдет в фонд ее университета.

Нашей дочери 4, поэтому у нас есть много вещей, на которые мы ждем с ней в жизни. Но есть много вещей, на которые мы хотим сэкономить деньги,

– заметил мужчина.

Ранее мы писали, что украинцам стало больше везти в лотерею. 22 апреля состоялся розыгрыш лотереи "Лото-Забава", который стал счастливым сразу для двух украинцев. Они выиграли желанный джекпот. В день суммарно выиграли 300 000 гривен в дополнительном конкурсе "Парочка" и 190 000 гривен в "Большой игре".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)