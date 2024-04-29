Как сообщил оператор государственных лотерей, в этот день суммарно выиграли 300 000 гривен в дополнительном конкурсе "Парочка" и 190 000 гривен в "Большой игре".

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Что известно о победителях

Победитель конкурса "Парочка" приобрел билет № 0014026 16 апреля в 14:02 за 35 гривен.

А лотерейный билет № 0047053, который принес выигрыш в размере 190 000 гривен, был куплен 20 апреля в 15:30 за 25 гривен.

Ранее мы писали об украинце из Днепра, который также решил попытать свою удачу в лотерее. Он сыграл в игру "Богатство фараонов", которую купил на кассе АЗК. За лотерейный билет он заплатил 100 гривен и мужчине таки улыбнулась удача – он выиграл 1 000 000 гривен. Счастливый обладатель выигрыша уже контактировал с представителями оператора государственных лотерей и начал процедуру оформления выигрыша.