Мужчина сорвал куш в лотерее благодаря привычке убирать в авто

Мужчина в США выиграл в лотерею благодаря уборке своего автомобиля. Американец сорвал куш в размере 30 тысяч долларов.

Этого могло не произойти, если бы мужчина не решил убрать свое авто.

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При чем здесь уборка в авто

Дело в том, что счастливчик нашел лотерейный билет, который потерял еще месяц назад. По словам мужчины билеты пролежали месяц, он забыл их в грузовике, и вспомнил только тогда, когда убирал автомобиль

Именно тогда счастливчик решил проверить билеты, прежде чем выбросить их, и был шокирован, узнав, что один из них принес ему 30 тысяч долларов. По его словам, неожиданная прибыль ему пригодится.

Я планирую оплатить свои счета и инвестировать средства на пенсию, которая не за горами,

– сказал он.

Ранее мы писали об американке, которая тоже сорвала куш в лотерею, но не сразу это осознала. Дело в том, что она купила лотерейный билет, но забыла проверить его.

А еще одна американка выиграла в лотерею 2900 долларов, однако из-за досадного стечения обстоятельств свой приз она так и не получила. По словам женщины ей переплатили 8000 долларов, когда она получала пособие по безработице.