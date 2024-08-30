О своих находках он рассказал в одном из видео в тиктоке.

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Мужчина признался, что намеренно отправился на грязные поля после окончания фестиваля в выходные. Оказалось, что это отличное место для сбора бесплатных вещей. В то же время он предупредил, что стоит придерживаться нескольких правил.

Если вы нашли телефон, дорогое электронное устройство или кошелек – сдайте его, не будьте хамом. Но если вы, как тот парень позади меня, нашли несколько надувных матрасов, угощайтесь. В общем, я скажу, что это очень хороший поступок,

– объяснил он.

Итан заявил, что не знает, почему организаторы не открывают площадку для публики, чтобы те могли забрать все ненужное. Он сказал, что такие вещи, как спальные мешки и барбекю, можно было бы отдать на благотворительность, поскольку многие из них остаются без владельца и пропадают зря.

Реакция соцсетей

Многие в соцсетях не могли прийти в себя от того, что обнаружил мужчина. Они были удивлены вещам, которые игнорируют посетители фестиваля после его окончания.