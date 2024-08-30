Про свої знахідки він розповів в одному з відео у тіктоці.
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Чоловік зізнався, що навмисно вирушив на брудні поля після закінчення фестивалю у вихідні. Виявилося, що це чудове місце для збору безкоштовних речей. Водночас він попередив, що варто дотримуватися кількох правил.
Якщо ви знайшли телефон, дорогий електронний пристрій або гаманець – здайте його, не будьте хамом. Але якщо ви, як той хлопець позаду мене, знайшли кілька надувних матраців, пригощайтеся. Загалом, я скажу, що це дуже хороший вчинок,
– пояснив він.
Ітан заявив, що не знає, чому організатори не відкривають майданчик для публіки, щоб ті могли забрати все непотрібне. Він сказав, що такі речі, як спальні мішки й барбекю, можна було б віддати на благодійність, оскільки багато хто з них залишаються без власника і пропадають даремно.
Реакція соцмереж
Чимало людей у соцмережах не могли отямитися від того, що виявив чоловік. Вони були здивовані речам, які ігнорують відвідувачі фестивалю після його закінчення.
- "Мій батько робив це близько 20 років тому на Гластонбері щороку. Забирав усі намети й продавав їх на eBay",
- "Ми любимо ходити магазинами після фестивалю Гластонбері",
- "Вони повинні відкрити його для благодійних організацій, щоб ті прибирали, зберігали, перепродували тощо",
- "Навіть якщо здається, що річ покинута, ви повинні спробувати повернути її власнику".