25-летний индиец Мону Дагар поспорил, что пробежит со своей деревни до государственной границы Индии. Удивительно, но ему удалось сделать это за рекордные 5 часов.

Мону Дагару нужно было преодолеть путь от деревни Сихера, где он живет, к Газипуру, где сейчас проходят митинги фермеров против новой земельной реформы. По данным Google Maps это расстояние составляет 714 километров. Наградой за такой забег стали 5100 рупий (1960 гривен) и 5 килограммов миндаля.

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Мону стартовал в 11 часов утра, а уже в 16 часов он добрался до пункта назначения. Это впечатляющий результат, но его достижение значительно ухудшило состояние здоровья мужчины. Непрерывный бег довел индийца к истощению, поэтому сразу после того, как он прибыл в Газипур, его госпитализировали.

Я поспорил на 5 килограммов миндаля и 5100 рупий, что пробегу от моей деревни до Газипура, где продолжаются протесты. Я сделал это и в ближайшее время встречусь с лидером фермеров Ракеш Тикайтом, чтобы получить выигрыш,

– рассказал Мону Дагар.

Чтобы поддержать бегуна, его друг Акаш сопровождал его в течение какого-то времени. Он говорит, что Мону – очень хороший бегун, а потому заслуживает такого приличного вознаграждения от своей общины.