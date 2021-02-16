25-річний індієць Мону Дагар заклався, що пробіжить зі свого села до державного кордону Індії. Дивовижно, але йому вдалося зробити це за рекордних 5 годин.

Мону Дагару потрібно було подолати шлях від села Сіхера, де він мешкає, до Газіпура, де наразі відбуваються мітинги фермерів проти нової земельної реформи. За даними Google Maps ця відстань складає 714 кілометрів. Винагородою за такий забіг стали 5100 рупій (1960 гривень) та 5 кілограмів мигдалю.

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Мону стартував об 11 годині ранку, а вже о 16 годині він дістався пункту призначення. Це вражаючий результат, але його досягнення значно погіршило стан здоров'я чоловіка. Безперервний біг довів індійця до виснаження, тому одразу після того, як він прибув до Газіпура, його госпіталізували.

Я заклався на 5 кілограмів мигдалю та 5100 рупій, що пробіжу від мого села до Газіпура, де тривають протести. Я зробив це і найближчим часом зустрінусь із лідером фермерів Ракешем Тікайтом, щоб отримати виграш,

– розповів Мону Дагару.

Щоб підтримати бігуна, його друг Акаш супроводжував його протягом якогось часу. Він говорить, що Мону – дуже хороший бігун, а тому заслуговує на таку пристойну винагороду від своєї громади.