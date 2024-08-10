Такой улов Джону удалось поймать в пруду на ферме своего отца.

Смотрите также Мужчины поймали сома и окуня величиной с человеческий рост: впечатляющее фото

Вес рыбы поражает

Мужчине удалось выловить настоящего гиганта длиной 110 сантиметров и весом 21 килограмм.

Справка. Размер среднестатистического сома составляет 55,8 сантиметра, а максимальная зарегистрированная длина – 132 сантиметра.

Я купил своей дочери маленькую розовую удочку за 9,99 доллара... Ей 3 года, и она может забрасывать удочку, но не может забросить ее. Поэтому я забросил ее, держа удочку в руках, а она сидела у меня на коленях,

– рассказал мужчина.



Мужчина поймал огромную рыбу на розовую удочку дочери / Фото WVDNR

Этим случаем заинтересовался даже губернатор штата. Джим Джастис отметил, что невероятные возможности Западной Вирджинии для рыбалки продолжают удивлять и привлекать рыбаков из ближних и дальних уголков.

Интересно! Последний рекорд штата по длине канального сома был установлен в 2022 году, а по весу - в 2023 году. Улов Рутерфорда превзошел их обоих.