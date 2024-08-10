Такой улов Джону удалось поймать в пруду на ферме своего отца.
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Вес рыбы поражает
Мужчине удалось выловить настоящего гиганта длиной 110 сантиметров и весом 21 килограмм.
Я купил своей дочери маленькую розовую удочку за 9,99 доллара... Ей 3 года, и она может забрасывать удочку, но не может забросить ее. Поэтому я забросил ее, держа удочку в руках, а она сидела у меня на коленях,
– рассказал мужчина.
Мужчина поймал огромную рыбу на розовую удочку дочери / Фото WVDNR
Этим случаем заинтересовался даже губернатор штата. Джим Джастис отметил, что невероятные возможности Западной Вирджинии для рыбалки продолжают удивлять и привлекать рыбаков из ближних и дальних уголков.